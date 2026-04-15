Φαίη Σκορδά για Κώστα Τσουρό: Δεν έχει να κάνει με την εκπομπή, αλλά με κάτι προσωπικό

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno” την κίνηση του Κώστα Τσουρού να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram.

«Πολλοί έκαναν τη συσχέτιση ότι αυτή η ανάρτηση ήρθε σχετικά με τις πληροφορίες που βγήκαν ότι η εκπομπή στον ΣΚΑΙ θα τελειώσει τέλος Μαϊου, ενάμιση μήνα πιο νωρίς δηλαδή.

Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με μια προσωπική του απόφαση στα social. Ούτως ή άλλως δεν ήταν πολύ ενεργός! Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με την εκπομπή και τα επαγγελματικά, γιατί ο λόγος που θεωρώ ότι η εκπομπή θα σταματήσει τον Μάιο δεν είναι…

Ίσα ίσα ο ΣΚΑΙ, μπορεί να υπάρχει και συνέχεια του χρόνου κι έχουν μια πολύ καλή σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Η ανάρτηση έχει να κάνει με κάτι προσωπικό του, με μια προσωπική του επιλογή», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Κάτι έχει συμβεί, ξεκάθαρα», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.