MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision: Αυτά είναι τα πρώτα επτά τραγούδια που περνάνε στον μεγάλο ελληνικό τελικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι πρώτοι επτά φιναλίστ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Κυριακής στον σημερινό πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026». Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, φιλοδοξώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εκείνοι όμως που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Ακύλας (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Η τηλεοπτική βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία. Η τραγουδίστρια που πέρυσι χάρισε στην Ελλάδα την έκτη θέση ερμήνευσε και πάλι την «Αστερομάτα» με την παρουσία της να παραμένει πιστή με εκείνη στον διαγωνισμό τραγουδιού τον περασμένο Μάιο. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τα γυαλιά-σήμα κατατεθέν της εικόνας της, η Κλαυδία τραγούδησε το κομμάτι πάνω σε έναν βράχο, γύρω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί κεριά.

Οι εμφανίσεις όσων προκρίθηκαν:

Η εμφάνιση της Κλαυδίας:

Eurovision

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Έκανε πλάκα στον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε σε έναν ακόμη τελικό!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Τζώρτζια Κεφαλά: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ σπάζοντας τζαμαρίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Οι επιλογές τοι Λουτσέσκου για τον δεύτερο ημιτελικό – Μέσα ο Μύθου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ενοχλημένος με την αφίσα που κυκλοφόρησε για το live του με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν