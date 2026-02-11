Eurovision: Αυτά είναι τα πρώτα επτά τραγούδια που περνάνε στον μεγάλο ελληνικό τελικό

Οι πρώτοι επτά φιναλίστ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Κυριακής στον σημερινό πρώτο ημιτελικό του «Sing for Greece 2026». Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, φιλοδοξώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εκείνοι όμως που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Ακύλας (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Η τηλεοπτική βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία. Η τραγουδίστρια που πέρυσι χάρισε στην Ελλάδα την έκτη θέση ερμήνευσε και πάλι την «Αστερομάτα» με την παρουσία της να παραμένει πιστή με εκείνη στον διαγωνισμό τραγουδιού τον περασμένο Μάιο. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τα γυαλιά-σήμα κατατεθέν της εικόνας της, η Κλαυδία τραγούδησε το κομμάτι πάνω σε έναν βράχο, γύρω από τον οποίο είχαν τοποθετηθεί κεριά.

Οι εμφανίσεις όσων προκρίθηκαν:

Η εμφάνιση της Κλαυδίας: