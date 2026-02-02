MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision 2026: Η Klavdia θα τραγουδήσει στον α’ ημιτελικό – Η Τάμτα στον δεύτερο με εμφάνιση-έκπληξη

|
THESTIVAL TEAM

Τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του show της ΕΡΤ «Sing for Greece 2026», την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Klavdia θα ανέβει στη σκηνή του «Sing for Greece» για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την εξαιρετική 6η θέση στη Eurovision 2025.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα απολαύσουμε την Τάμτα, την πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο μοναδικός Χρήστος Μάστορας, με τη σπουδαία μουσική διαδρομή, θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Eurovision 2026 Klavdia Τάμτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Αλεξοπούλου: Δεν ζητώ συγγνώμη για το “το τζάμπα πέθανε”, δεν είμαι από πλούσια οικογένεια

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ζελένσκι: Είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Έκκληση από τα αδέρφια του πατροκτόνου της Γλυφάδας – “Δείξτε λίγη ανθρωπιά”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Έρχεται MEGA Voucher εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις!

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων