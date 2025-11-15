MENOY

MEDIA NEWS

“Εδώ Tv”: Ο Γκουντάρας και η Κάκκαβα έκαναν πρεμιέρα στο Open – “Επιστρέφουμε σ’ ένα κανάλι που μας έχει αγαπήσει”

Πρεμιέρα έκανε το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου, η νέα εκπομπή του Open “Εδώ Tv” με παρουσιαστές τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα.

Το ζευγάρι καλησπέρισε με μεγάλο χαμόγελο το τηλεοπτικό κοινό και στη συνέχεια παρουσίασε τους συνεργάτες του.

«Καλησπέρα, καλησπέρα! Δεν ξέρετε πόσο καιρό ανυπομονούσαμε να σας πούμε αυτή την πρώτη “καλησπέρα” στο “Εδώ Tv” από τη συχνότητα του Open, κάθε Σαββατοκύριακο στις 16:00 θα σας ανοίγουμε και το τηλεοπτικό μας σπιτικό. Φυσικά εγώ θα είμαι με το αγόρι μου, τον Γρηγόρη μου που… για μια ακόμα χρονιά, δεν κατάφερες να με ξεφορτωθείς τηλεοπτικά», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

«Δεν πειράζει, ευτυχία είναι αυτό! 15 Νοεμβρίου, καταφέραμε να βγούμε πιο αργά και από τους “Ράδιο Αρβύλα”. Ένα χειροκρότημα, ζηλεύουν», πρόσθεσε με χιούμορ ο Γρηγόρης Γκουντάρας και στη συνέχεια στο πλατό μπήκαν οι συνεργάτες τους, Χρίσλα Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Ρακιντζής, Έλενα Σωτηροπούλου και Σωτήρης Καραμίντζας.

Λίγο αργότερα, η Ναταλία Κάκκαβα έλαβε μια ανθοδέσμη από τη διοίκηση του σταθμού και είπε: «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ! Νιώθουμε ότι επιστρέφουμε σε ένα κανάλι που μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ στο παρελθόν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τώρα θα μας υποδεχθεί, όπως δείχνει, με τις καλύτερες των οπτικών για να έρθουμε εδώ, να ριζώσουμε και να περάσουμε υπέροχα».

