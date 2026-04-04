Δημητρακόπουλος για τη σύλληψη της Τούνη: “Εκπλήσσομαι με την ταχύτητα της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη”

Στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βγήκε εκ νέου σήμερα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά τη σύλληψη της Ιωάννας Τούνη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

«Εφαρμόστηκε στην κυρία Τούνη αυτό που εφαρμόζεται και σωστά σε όλους τους Έλληνες. Συνελήφθη, είναι στο αστυνομικό τμήμα αυτή τη στιγμή, απολογείται, θα πει τις θέσεις της και ελπίζουμε ότι μετά την απολογία της θα δώσει εντολή ο εισαγγελέας να αφεθεί ελεύθερη», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο γνωστός δικηγόρος πρόσθεσε: «Ειλικρινά εκπλήσσομαι με την ταχύτητα της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης που άλλες φορές δεν έχει πληρώματα για να συλλάβουν ανθρώπους που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα, αλλά εδώ βρήκαν αστυνομικούς για να συλλάβουν μετά από μήνυση που έκανε σε βάρος της κυρίας Τούνη ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια, σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση των πολύ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Τούνη.

Και να πω δημόσια και στον φίλο και υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να συγχαρεί την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη που διέθεσε αστυνομικούς για να συλλάβουν την Ιωάννα Τούνη. Πιστεύω ότι σε λίγο θα αφεθεί ελεύθερη η Ιωάννα Τούνη. Σε αυτή τη χώρα τα έχω ζήσει όλα, τα έχω δει όλα, αλλά αυτό δεν το περίμενα. Πιστεύω ότι θα διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση ή μπορεί να οριστεί δικάσιμος, θα αφεθεί ελεύθερη, έτσι πιστεύω, έτσι ελπίζω κι έτσι λέει η κοινή λογική».

