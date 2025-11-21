Δέκα χρόνια MasterChef – Οι τρεις κριτές στα γυρίσματα του νέου κύκλου: “Θα γράψουμε ιστορία”
THESTIVAL TEAM
Στην εκπομπή Breakfast@star και την Κωνσταντίνα Γκρόσι μίλησαν οι τρεις κριτές του MasterChef, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης.
Οι τρεις διακεκριμένοι σεφ μίλησαν για τις πρώτες τους εντυπώσεις από τα γυρίσματα της δέκατης σεζόν του MasterChef.
«Εννοείται ότι θα γράψουμε ιστορία, φέτος το MasterChef θα είναι το δέκα το καλό. Δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασαν τα χρόνια», είπαν αρχικά οι κριτές του MasterChef.
Οι τρεις σεφ ανέφεραν στη συνέχεια: «Μας είχαν λείψει οι οντισιόν, όπως και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας και γνωρίζουμε τους παίκτες από την αρχή. Φέτος έχουμε δει ωραία πράγματα, υψηλού επιπέδου κι έχουμε δώσει και αρκετές ποδιές».
