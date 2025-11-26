Αντώνης Κανάκης – Πρεμιέρα για το Βινύλιο: Για να δούμε αν είστε έτοιμοι…

Το «Βινύλιο» επέστρεψε δυναμικά το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στον ΑΝΤ1, με τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του να ανοίγουν τη νέα σεζόν γεμάτοι ενέργεια και νοσταλγική διάθεση, παρουσιάζοντας μια λίστα αφιερωμένη στους πραγματικούς «influencers» του παρελθόντος που σημάδεψαν την ποπ κουλτούρα.

«Για να δούμε αν είστε έτοιμοι. Γεια σου ρε Βινύλιο! Ναι! Ρε Νικολάκη, δώσε λίγο τα φώτα… αυτά τα ρομποτικά που μας είπες να τα αγοράσουμε, να τα νοικιάσουμε… κάν’ τα λίγο απόσβεση», είπε ο Αντώνης Κανάκης με το γνώριμο ύφος που σηματοδότησε την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο παρουσιαστής μίλησε στη συνέχεια για τη θεματική της βραδιάς, εξηγώντας πως θα παρουσίαζαν ένα «top 22» αφιερωμένο στους πραγματικούς influencers του παρελθόντος, σε πρόσωπα που με έργο και προσωπικότητα επηρέασαν βαθιά την κοινωνία και την ποπ κουλτούρα.