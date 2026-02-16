Akylas: Η συγκίνηση της μητέρας του όταν ανακοινώθηκε ότι είναι ο μεγάλος νικητής στον ελληνικό τελικό – Δείτε βίντεο

Συγκινημένη εμφανίζεται η μητέρα του Akyla σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ, τη στιγμή της ανακοίνωσης ότι ο γιος της είναι ο μεγάλος νικητής στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

Ο καλλιτέχνης ξεχώρισε των 13 συναδέλφων του, που διεκδικούσαν την εκπροσώπηση της χώρας μας στον 70ο μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ψήφο του κοινού και της βαθμολογίας των δύο επιτροπών (ελληνικής και διεθνούς), με τον Akyla να έρχεται στην πρώτη θέση.

Η μητέρα του βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφηκε η αντίδρασή της, τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο γιος της πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Όπως φαίνεται αρχικά σηκώθηκε όρθια, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.

Δείτε το βίντεο

Ο Akylas με το «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος η μητέρα του τραγουδιστή ανέβηκε στη σκηνή, σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, αγκαλιάζοντας και συγχαίροντας τον γιο της.