Αιχμές Τζίμα κατά Στάθη Παναγιωτόπουλου: Πόσες ακόμη πρέπει να εκβιάσει; Θα λέει ”με συγχωρείτε” και θα πηγαίνει παρακάτω

|
THESTIVAL TEAM

Για την καταδίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου τοποθετήθηκε η Ράνια Τζίμα μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το βράδυ της Τρίτης (18/11), θέτοντας ερωτήματα από τις επαναλαμβανόμενες αναστολές και τις ποινές που του επιβλήθηκαν.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις πολλαπλές καταγγελίες σε βάρος του και στις συνέπειες που είχαν οι πράξεις του για τις γυναίκες που εκτέθηκαν δημόσια.

«Μιλάμε για τρεις γυναίκες με την ίδια καταγγελία, για τις δύο περιπτώσεις έχει καταδικαστεί και παρόλα αυτά του δίνεται διαρκώς αναστολή, του δόθηκε και ελαφρυντικό. Στις πόσες περιπτώσεις θα έχει κάποια βαρύτερη επίπτωση;», σχολίασε αρχικά η δημοσιογράφος.

Συμπληρώνοντας, λίγο αργότερα. «Πόσες γυναίκες πρέπει να εκβιάσει; Θα δίνει τις στιγμές των γυναικών στο διαδίκτυο και μετά θα λέει “με συγχωρείτε, έκανα λάθος” και θα πηγαίνει παρακάτω;»

Ράνια Τζίμα Στάθης Παναγιωτόπουλος

