Ζέτα Μακρυπούλια: Έχει χαθεί ο ρομαντισμός στις μέρες μας, καθρεφτίστηκα σε μερικές ιστορίες του Moments

Με αφορμή την πρεμιέρα του Moments στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε τόσο για την πρόταση να αναλάβει το συγκεκριμένο κόνσεπτ όσο και στη σύνδεση που ένιωσε με τους πρώτους της καλεσμένους.

Ειδικότερα, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχθηκε αρχικά πως “όταν μου έκαναν την πρόταση, είπα αμέσως το ναι γιατί μου φάνηκε πολύ ρομαντικό και νομίζω ότι στις μέρες μας αυτός ο ρομαντισμός έχει χαθεί. Οι ταχύτητες είναι απίστευτες και στόχος μου, μέσα από αυτή την εκπομπή, είναι αυτός: να καταλάβουμε τι οδήγησε κάθε καλεσμένο να κάνει αυτή την επιλογή και όχι την άλλη, λίγο κάπου να μείνουμε, κάτι να νιώσουμε, κάτι να συμβεί”.

“Το Moments έχει από πίσω του πάρα πολλή δουλειά. Δουλεύουν πολλοί άνθρωποι, σοβαρά, υπεύθυνα, αθόρυβα και εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό στον χώρο. Όταν κάναμε τον πιλότο, ήταν σαν να κάναμε κανονικά την εκπομπή. Και αυτό – πέρα από τον ΑΝΤ1 – οφείλεται και στη Foss Production. Νομίζω ότι δέσαμε πολύ καλά. Έχει μια γραμμή αυτή η εκπομπή να φωτίσουμε κάποιες στιγμές από τη ζωή ανθρώπων που θαυμάζουμε και να τις αναβιώσουμε με έναν τρόπο”.

“Πιο πολύ από όλους αφέθηκα με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ίσως γιατί υπάρχει και αυτή η σχέση. Και με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ένιωσα το ίδιο και με τη Μαρία Μπεκατώρου. Είχα την τύχη οι πρώτοι καλεσμένοι μου να είναι άνθρωποι που γνωρίζω, τους εκτιμώ και τους σέβομαι”.

“Καθρεφτίστηκα και με μερικές ιστορίες και από τους τρεις και με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, νομίζω ότι θα το πάθετε και εσείς. Εγώ βρήκα κοινά της ζωής μου πάνω στους ανθρώπους που έχω καλέσει” συμπλήρωσε, επίσης, η Ζέτα Μακρυπούλια στη νέα της συνέντευξη.