Βρισηίδα Ανδριώτου: Στο Survivor έφτασα τα 42 κιλά και στα καλλιστεία τα 45

Στις αυξομειώσεις του βάρους της αναφέρθηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου, εξηγώντας ότι όταν συμμετείχε στο «Survivor» ζύγιζε 42 κιλά και 45 όταν είχε πάει στα καλλιστεία.

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης παραχώρησε τη Δευτέρα 6 Απριλίου συνέντευξη στην εκπομπή «TalkToMad», όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι κατά περιόδους παίρνει και χάνει βάρος, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία.

Παράλληλα, η Βρισηίδα Ανδριώτου δήλωσε ότι μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τις αλλαγές στο σώμα της, προσθέτοντας ότι μετά το «Survivor» έφτασε στα 58 κιλά:

«Έχω δείξει στο κοινό μου τις αυξομειώσεις του βάρους μου. Κάθε φορά που παίρνω κιλά, παίρνω στο στήθος και σε άλλα μέρη του σώματος, εκτός από τα πόδια. Έχω δείξει ότι έχω φτάσει και σε πολύ κάτω κιλά. Στο “Survivor” έφτασα τα 42, 45 όταν είχα πάει καλλιστεία. Μετά το Survivor έφτασα 58. Βάζω και βγάζω συνέχεια κιλά. Είναι πολύ φυσιολογικό απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία».

