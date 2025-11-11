Τζένη Χειλουδάκη: Τα βιολογικά φύλα είναι άνδρας και γυναίκα, τα υπόλοιπα είναι επινόηση

Την προσωπική της άποψη για τα φύλα και την ταυτότητα φύλου εξέφρασε δημόσια η Τζένη Χειλουδάκη, μέσα από ανάρτησή στο facebook. Η γνωστή συγγραφέας, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της μετάβαση φύλου, ανέφερε ότι –κατά τη γνώμη της– τα βιολογικά φύλα είναι δύο, «άνδρας και γυναίκα», ενώ χαρακτήρισε τα υπόλοιπα «επινοήσεις», «δήθεν μόδα» και «ψεύτικη επανάσταση».

Η Τζένη Χειλουδάκη ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται υποχρεωμένη να ασπάζεται όσα προβάλλει η LGBTQ+ κοινότητα, σημειώνοντας ωστόσο ότι σέβεται τα άτομα που έχουν προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό φύλου: «Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια είναι αγόρια πλέον. Τέλος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Για τα παιδιά που δηλώνουν ότι δεν ταυτίζονται με κάποιο φύλο, η ίδια πρότεινε «να επισκεφθούν έναν ψυχολόγο», τονίζοντας πως οι νεότερες γενιές γνωρίζουν ήδη αρκετά χάρη στη συνεχή έκθεσή τους στα μέσα και το διαδίκτυο.

Η Χειλουδάκη αναφέρθηκε επίσης στον χώρο του αθλητισμού, λέγοντας ότι συμφωνεί με τη δημιουργία ξεχωριστών κατηγοριών για διαφορετικά φύλα ή ταυτότητες. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμές από τη δική της προσωπική διαδρομή, εξηγώντας πως από τα πέντε της χρόνια ένιωθε ότι ήταν κορίτσι σε «λάθος σώμα» και πως στα είκοσί της προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό φύλου στο Λονδίνο.

«Έχω το δικαίωμα να μιλώ, γιατί ξέρω. Εγώ και άλλες σαν εμένα στις σκληρές δεκαετίες του ’80 και του ’90 χύσαμε αίμα για να γίνουμε αυτό που λατρέψαμε», τόνισε, προσθέτοντας πως την ενοχλεί «όταν κάποιοι κοροϊδεύουν το είδωλό της, τη γυναίκα, για likes και προβολή».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, σημείωσε: «Είτε το θέλετε είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να κραυγάζει “είμαι γυναίκα”», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να μπει σε διάλογο ή αντιπαράθεση για τις δηλώσεις της.