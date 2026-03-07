Το “αντίο” της Καίτης Φίνου στον Χρήστο Βαλαβανίδη: “Συνεργαστήκαμε πολλές φορές και γλεντήσαμε”

Το δικό της «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη είπε η Καίτη Φίνου, μέσα από τα social media.

Με τον θάνατο του ηθοποιού να έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, η συνάδελφός του δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες του και κοινά τους στιγμιότυπα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το θεατρικό του ήθος, την ευγένειά του, και τον επαγγελματισμό του.

Αφού έκανε λόγο για έναν αξιόλογο ηθοποιό, η Καίτη Φίνου συλλυπήθηκε την οικογένειά του.

Αποχαιρετώντας τον Χρήστο Βαλαβανίδη, η Καίτη Φίνου έγραψε στη δημοσίευσή της: «Έφυγε ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Αγαπημένος φίλος τότε με τον Ψάλτη. Συνεργαστήκαμε πολλές φορές και θέατρο και κινηματογράφο γλεντήσαμε, διασκεδάσαμε αλλά πάνω απ’ όλα θα πω για την ευγένειά του, το θεατρικό του ήθος, τον επαγγελματισμό του και φυσικά το μεγάλο του ταλέντο πάντα χαμογελαστός. Το θέατρο έχασε έναν αξιόλογο ηθοποιό και η οικογένειά του τον άνθρωπό της. Συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι στο φως Χρήστο Βαλαβανίδη».

