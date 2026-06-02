Θανάσης Λάλας για Άννα Δρούζα: Μακάρι να κάνει αυτό που είναι να κάνει και να νιώθει πάρα πολύ καλά

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να βουτάς στα σκοτάδια ανθρώπων» είπε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Λάλας.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Δήμητρα Τσαούση παραχώρησε ο Θανάσης Λάλας, στο χώρο της εικαστικής έκθεσης «Ταυτισμός», μίας μοναδικής καλλιτεχνικής σύμπραξης του ιδίου με το Σωματείο ΑμεΑ «ΝΙΚΗ». Ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τα όσα ετοιμάζει η Άννα Δρούζα.

«Έχω κάνει πολλές εκθέσεις στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι μία τρομερά ενδιαφέρουσα εμπειρία να δουλεύεις με παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες», είπε αρχικά ο Θανάσης Λάλας.

Ο Θανάσης Λάλας ανέφερε επίσης: «Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να βουτάς στα σκοτάδια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν λέξεις. Δεν έχουν τη δική μας δυνατότητα επικοινωνίας και όμως καταφέρνουν να φτιάξουν αριστουργήματα.

Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε καθόλου αυτά τα παιδιά με λύπηση. Πρέπει τους εαυτούς μας να αντιμετωπίζουμε με λύπηση όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι το βασανισμένο σώμα, η βασανισμένη σκέψη είναι η πιο δημιουργική σκέψη και το πιο δημιουργικό σώμα».

Ο Θανάσης Λάλας μίλησε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή: «Το θέμα μας είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πρόβλημα, ποιος θα τους λύσει το πρόβλημα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι κάθε τι καινούριο, για να έχει νόημα, πρέπει να απαντάει σε αυτό που σας είπα».

Κλείνοντας, ο Θανάσης Λάλας απάντησε και για την Άννα Δρούζα: «Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα πάλι για την Άννα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Μακάρι η Άννα να κάνει αυτό που είναι να κάνει και να νιώθει πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτό που κάνει».