Συγκλονισμένος ο Τρύφωνας Σαμαράς με τον θάνατο της σκυλίτσας του: “Την είχα σώσει από ένα ροτβάιλερ και έναν Πακιστανό”

Αντιμέτωπος με την απώλεια της σκυλίτσας του ήρθε ο Τρύφωνας Σαμαράς στα παρασκήνια του J2US.

Ο γνωστός κομμωτής, που έχει αναλάβει την κάλυψη των backstage στιγμών μαζί με τη Modern Cinderella, περιέγραψε στην κάμερα του “Happy Day” τις τραγικές στιγμές που βίωσε, όταν συνειδητοποίησε πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια των προβών του σόου πως το αγαπημένο του κατοικίδιο είχε τραυματιστεί θανάσιμα.

«Ήμουν τόσο χαρούμενος για το Just που μου τα ανέτρεψε όλα. Ήμασταν για πρόβα εκεί, την είχα πάρει την είχα βάλει στον καναπέ, σε μία φάση εκεί που δεν κοίταζα για ένα δευτερόλεπτο, λέω “καλέ που είναι η Νικόλ;” και είχε πέσει κάτω από τη σκηνή. Την πήρα και της έκανα αναπνοή, αλλά πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο», αφηγείται ο Τρύφωνας Σαμαράς στη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή.

«Η σκυλίτσα μου ήταν 5,5 χρονών. Είχα σώσει τη Νικόλ ήδη 5 φορές. Νόμιζα ότι θα πεθάνει τότε και πήρα μία φίλη μου κλαίγοντας και την έσωσα. Δεν μπορώ τώρα… Της είχε βγει το πόδι μία φορά, μετά στο παιχνίδι, της είχε βγει πάλι το πόδι.

Την είχα σώσει από ένα ροτβάιλερ, του άνοιξα το στόμα και την έσωσα. Την άλλη φορά μου το είχε κλέψει ένας Πακιστανός και είχε φύγει, έτσι είχα βρει πάλι την Νικόλ. Εντάξει, ήταν φοβερό σκυλάκι», περιγράφει με δάκρυα στα μάτια ο Τρύφωνας Σαμαράς.