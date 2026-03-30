Συγκινημένος ο Γιάννης Πάριος για τον θάνατο της Μαρινέλλας: “Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε”

Τηλεφωνικά στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 μίλησε ο Γιάννης Πάριος, μαθαίνοντας πως η Μαρινέλλα “έφυγε” σε ηλικία 87 ετών.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αποχαιρέτησε συγκινημένος με δύο λόγια την αείμνηστη συνάδελφό του, μένοντας στην αξία του ταλέντου και του εκτοπίσματός της.

«Έφυγε η Μαρινέλλα; Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει», δήλωσε ο Γιάννης Πάριος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή.

«Δεν ήταν η “μεγάλη κυρία (του ελληνικού τραγουδιού)”. Ήταν κυρία. Το “κυρία” φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Πάριος, με φορτισμένη φωνή, κατέληξε για τη Μαρινέλλα:

«Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε».

