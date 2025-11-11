Στολίσατε ήδη για τα Χριστούγεννα; Τι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να στολίσουμε για τα Χριστούγεννα; Τι σημαίνει για την προσωπικότητά μας αν έχουμε ήδη στολίσει από τέλη Οκτωβρίου;

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μακριά και πολλοί είναι αυτοί που ανυπομονούν να τα γιορτάσουν. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που δεν βιάζονται τόσο. Άλλοι έχουν ήδη στολίσει, ενώ άλλοι δεν το έχουν καν σκεφτεί ακόμα.

Το πότε θα στολίσει κάποιος χριστουγεννιάτικα μπορεί να δείξει πολλά για την προσωπικότητά του, υποστηρίζει η Δρ Κάρμεν Χάρα, Αμερικανίδα ψυχολόγος.

Όσοι στολίζουν πριν από τον Νοέμβριο μπορεί να δυσκολεύονται να απολαύσουν «το να ζουν τη στιγμή», όσοι ξεκινούν να γιορτάζουν από τις αρχές Δεκεμβρίου είναι «πιο ρεαλιστές», ενώ όσοι το αναβάλλουν για λίγες ημέρες πριν από τις 25 Δεκεμβρίου είναι πιθανό να είναι «παραδοσιακοί αλλά απαισιόδοξοι», εξηγεί η ειδικός.

Τι λέει, λοιπόν, για εσάς ο χρόνος που στολίζετε;

«Οι ανυπόμονοι» – Στολίζουν πριν μπει ο Νοέμβρης

«Αν είστε από τους λίγους ανθρώπους που έχουν τοποθετήσει τα στολίδια τους από τον Οκτώβριο, τότε σας αρέσει να είστε οι πρώτοι που κάνουν πράγματα γενικά», εξηγεί η Δρ Κάρμεν.

«Σου αρέσει να σχεδιάζεις και να εκτελείς εργασίες πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», προσθέτει.

Αυτού του είδους οι δεξιότητες σε ωφελούν στον πραγματικό κόσμο, επειδή είσαι καλά οργανωμένος, προετοιμασμένος και ένα βήμα μπροστά από όλους τους άλλους.

«Προσέξτε, ωστόσο, να μην συγχέετε αυτά τα χαρακτηριστικά με την επιθυμία να ‘βγάζετε τα πράγματα γρήγορα από τη μέση’. Υπάρχει χρόνος και τόπος για όλα, και η επιθυμία να γίνονται τα πράγματα νωρίτερα από την κατάλληλη στιγμή αφαιρεί από τη χαρά του να ζεις τη στιγμή και να νιώθεις προσμονή για κάθε εποχή καθώς πλησιάζει», τονίζει η ψυχολόγος.

«Οι ρεαλιστές» – Στολίζουν στις αρχές Δεκεμβρίου

Εντάξει, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αν στολίσετε στις αρχές του μήνα, δεν είναι ούτε αργά, ούτε νωρίς.

«Αν αποφασίσατε να στολίσετε στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου, ίσως σας αρέσει να ολοκληρώνετε τα πράγματα νωρίτερα ή εντός χρονοδιαγράμματος».

«Περισσότερο, η διακόσμηση τον Νοέμβριο δείχνει ότι ανυπομονείτε πραγματικά για τις γιορτές, επειδή έχετε άφθονο χρόνο να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις διακοσμήσεις σας πριν από τη μεγάλη μέρα», εξηγεί.

Υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας που συνδέεται με όσους διακοσμούν ένα μήνα νωρίτερα: ονειρεύονται την υλοποίηση των σχεδίων τους και συγκινούνται στην ιδέα να κάνουν ένα βήμα πίσω και να θαυμάσουν τη σκληρή δουλειά τους, και αυτό ισχύει σε ένα ευρύτερο φάσμα από τα Χριστούγεννα.

«Από την άλλη πλευρά, όσοι επιλέγουν να στολίσουν στις αρχές Δεκεμβρίου απολαμβάνουν να κάνουν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο και είναι πιο ρεαλιστές στη φύση τους», τονίζει η Δρ. Κάρμεν.

«Οι αναβλητικοί» – Στολίζουν λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα

Αν στολίσετε το δέντρο λίγες ημέρες πριν την γιορτή των Χριστουγέννων, «αυτό μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα αναβλητικότητας ή καθυστέρησης· έχετε την τάση να αναβάλλετε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή», αναφέρει η ψυχολόγος.

Αυτός ο τύπος προσωπικότητας είναι πιθανό να είναι λιγότερο αισιόδοξος από τους υπόλοιπους.

Δεν ανυπομονούν ιδιαίτερα για την εορταστική περίοδο, αναβάλλοντας τη διακόσμηση επειδή νιώθουν περισσότερο υποχρεωμένοι παρά εμπνευσμένοι.

«Προτιμούν να βλέπουν τα Χριστούγεννα να έρχονται και να παρέρχονται, και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η εποχή δεν έχει την ίδια τρυφερή σημασία που είχε όταν ήταν νεότεροι ή επειδή δεν βλέπουν πολύ νόημα να διακοσμούν υπό δυσάρεστες συνθήκες. Παρόλα αυτά, καταβάλλουν προσπάθεια να διατηρήσουν την παράδοση», εξηγεί.

Υπάρχουν και αυτοί που δεν στολίζουν καθόλου

«Το να πάρεις την απόφαση να μην στολίσεις καθόλου δείχνει ότι δεν θεωρείς τα Χριστούγεννα ως κάτι που αξίζει τον κόπο», λέει η Δρ Κάρμεν. «Αυτή η ενέργεια συνδέεται με πιο έντονη απαισιοδοξία, ακόμη κι από αυτούς που στολίζουν τις τελευταίες ημέρες».

Αυτός ο τύπος προσωπικότητας θα ήθελε να αποφύγει εντελώς τις γιορτές, πιθανώς επειδή δεν μπορεί να περάσει αυτές τις ξεχωριστές μέρες με τα αγαπημένα του πρόσωπα ή επειδή συνέβη κάποιο τραυματικό γεγονός στο παρελθόν γύρω από αυτή την εποχή του χρόνου.

«Είναι κατανοητό ότι δεν νιώθουν καθόλου ενθουσιασμό συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις και προτιμούν απλώς να τις αγνοούν», καταλήγει η ψυχολόγος.

