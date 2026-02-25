Στο λιμάνι της Ύδρας ο Μπραντ Πιτ – Μπήκε στο vintage ιπτάμενο δελφίνι για τα γυρίσματα

Στην Ύδρα βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» και το πρωί της Τετάρτης (25/2) βρέθηκε στο λιμάνι του νησιού. Ο χολιγουντιανός σταρ εμφανίστηκε φορώντας τζιν παντελόνι και πουλόβερ.

Σε ένα απέραντο χολιγουντιανό πλατό έχει μετατραπεί η Ύδρα καθώς ο σταρ του κινηματογράφου γυρίζει εκεί την νέα του ταινία και διεκδικεί το πολυπόθητο για αυτόν, Όσκαρ.

Στο λιμάνι κατέπλευσε το παλιό κίτρινο δελφίνι με το οποίο θα γυριστεί σήμερα η σκηνή άφιξης του Μπραντ Πιτ στο νησί, αφού η ταινία διαδραματίζεται το 1989.

Κατά μήκος του λιμανιού έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά για τις ανάγκες των γυρισμάτων με την παραγωγή της ταινίας να έχει πληρώσει όλους τους ιδιοκτήτες.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου και στη συνέχεια η Νέα Μάκρη θα έχει την τιμητική της. «Έχουμε ένα αίτημα από μια μεγάλη παραγωγή διεθνή για να κάνουν δύο μέρες γυρίσματα στην περιοχή του δήμου μας στην Νέα Μάκρη, στην παραλία της Νέας Μάκρης συγκεκριμένα για τις 12 και 13 Μαρτίου. Χαρά μας να τον φιλοξενήσουμε εδώ και ακόμα πιο χαρά μας αν είναι και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής», είπε ο δήμαρχος του Μαραθώνα.

Πλάνα του ηθοποιού από το λιμάνι της Ύδρας προβλήθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno».