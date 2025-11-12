Σταύρος Μπαλάσκας για Ιωάννα Τούνη: “Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει”

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Τούνη για την υπόθεση revenge porn, που ήδη βρίσκεται στα δικαστήρια.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, θέλησε να εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως η Ιωάννα Τούνη βγαίνει και μιλάει για κάτι τόσο σημαντικό στο διαδίκτυο, διότι πιστεύει πως το κάνει για να «πουλήσει» και με έντονο τρόπο δήλωσε: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει. Μη βγαίνεις να το πουλήσεις. Όσες το περνάνε πάνε στον ψυχίατρο».

Αμέσως όλοι εξαγριώθηκαν με την έκφρασή του στο πλατό και του ζήτησαν να απολογηθεί και να πάρει πίσω το «βούλωσέ το», όπως και έκανε, αλλά συνέχισε: «Είναι η εργασία σου, αλλά επειδή είναι ένα πρoσωπικό δράμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πουν όπως η Τούνη… μιλάνε οι δικαστές, δεν μιλάει η Τούνη! Σίγα μη βοηθάει. Δεν βοηθάει κανέναν. Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views! Είναι κακοποίηση; Δεν θα έπρεπε να κρατήσει πιο ήπιους τόνους;».

Ο Γιώργος Λιάγκας, τότε, προσπάθησε να του εξηγήσει πως το πρόβλημα δεν είναι ότι μιλάει για το ζήτημα αυτό, αλλά το θέμα του είναι γιατί ενοχλείται με τα αρνητικά σχόλια: «Εγώ είπα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να μιλάει, αλλά είναι η δουλειά της. Εγώ απόρησα γιατί ενοχλείται από τους ηλίθιους του διαδικτύου», εξήγησε.

«Μπράβο ρε Γιώργο! Στα άλλα βίντεο δεν έχει haters;», αναφώνησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, με τον παρουσιαστή να καταλήγει: «Στα μάτια της κοινωνίας είναι κερδισμένη, αλλά πάντα θα υπάρχει και μία μειοψηφία που θα την λέει ξεφτιλισμένη…».