Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: “Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό – Δεν αντέχεται, δεν το ‘θελα σήμερα”

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης για τον Γιώργο Μαρίνο, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του σπουδαίου καλλιτέχνη σε ηλικία 87 ετών, το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου. Ο γνωστός συνθέτης φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση και συνεργασία που τους συνέδεε.

«Δεν αντέχεται, αυτό δεν το θέλω, δεν το ‘θελα σήμερα. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι με τον Μαρίνο η σχέση μας ήτανε μία τεράστια, μεγάλη σχέση. Χρόνια παρέα, ξενύχτια, γέλια, δουλειά. Ένα πολύ τρελό πράγμα ήταν η χημεία μας, πολύ τρελό. Κολλήσαμε.

Ήταν απ’ τους ανθρώπους που όταν πρωτοκατέβηκα στη «Μέδουσα», τα σκαλιά, με πήγε η Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου και είχε πρόβα. Και κατέβηκα και σταμάτησε την πρόβα, μόλις είχε βγάλει τα “Σκουριασμένα Χείλη” ή νομίζω και τη «Χριστιάνα», δεν θυμάμαι. “Επιτέλους σε περίμενα μια ζωή”, είπε. Αυτές οι τεράστιες, υπέροχες υπερβολές του Γιώργου. Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Μην πω ότι σ’ αυτόν και τον Βουτσινά οφείλω ολοκληρωτικά το κάτι, αν είμαι κάτι», είπε αρχικά, περιγράφοντας τη δημιουργική τους συνύπαρξη.

Ήταν ένα παιδί του Χατζιδάκι κι αυτός. Αλλά κάτι είχε δει και ο Χατζιδάκις όταν τον έβαλε στην «Οδό Ονείρων» με κρεμασμένα τα πόδια έξω απ’ τη σκηνή να λέει το μνημειώδες αυτό τραγούδι, που έμεινε για πάντα. Και που θα σ’ το αποκαλύψω, ο Γιώργος δεν ήθελε να το βάζει στα προγράμματα γιατί το θεωρούσε γρουσουζιά. Από το σπίτι του στο Μάτι πέρασε το σύμπαν. Θυσιαστικός άνθρωπος. Με πήγε στο Λονδίνο με δικά του λεφτά και με έσερνε να δούμε μιούζικαλ απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να του κάνω το μνημειώδες επίσης πρόγραμμα, το οποίο μετά έγινε και παράσταση. Υπάρχουν δύο live μας εξαιρετικά, το ένα βγαλμένο στη Sony και το άλλο στο Σείριο».

Ο συνθέτης τόνισε ότι ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε πρωτοπόρος στο ελληνικό θέαμα. «Άνοιξε μια πόρτα στο θέαμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Αθήνα. Ήταν επαναστάτης, μοναδικός. Άλλαξε τον τρόπο της αθηναϊκής νύχτας. Αυτή η κολόνια είναι ακόμα στην αίσθησή μου. Ήταν ακριβός, ήταν ευγενής, ήταν αθυρόστομος, αλλά πάντα αριστοκράτης. Και πιστεύω κι εγώ πάρα πολύ ότι αυτό που έφερε ο Γιώργος στον αέρα της αθηναϊκής νύχτας, με το παρών του τόσα χρόνια, δεν το τόλμησε και δεν το έκανε με τέτοιο θάρρος κανένας».

Για την τελευταία επικοινωνία που είχε ο Σταμάτης Κραουνάκης με τον Γιώργο Μαρίνο ήταν πριν από περίπου τρία χρόνια. «Είχαμε μιλήσει όταν πήγε στο χώρο αυτόν εκεί στον οίκο ευγηρίας, στη Γλυφάδα. Με είχε πάρει στο τηλέφωνο, ήταν στα καλά του. Είναι δύο τρία χρόνια. Δεν θυμάμαι καλά», κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης.