Σία Κοσιώνη: Κομβικής σημασίας η αυριανή ημέρα για το εξιτήριο της δημοσιογράφου

Εντός της εβδομάδος και συγκεκριμένα την Παρασκευή αναμένεται να λάβει η Σία Κοσιώνη εξιτήριο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο και νοσηλεύεται από την προπερασμένη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Από τότε που η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας, ενώ χρειάστηκε να περάσει και τα πρώτα 24ωρα της νοσηλείας της στην εντατική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γιάννας Σουλάκη στο iatropedia.gr, λοιπόν, η αυριανή ημέρα θεωρείται κομβική καθώς οι θεράποντες γιατροί θα προχωρήσουν σε συνολική αξιολόγηση της πορείας της υγείας της και θα κρίνουν εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της στο σπίτι.

Ωστόσο, η έξοδος από το νοσοκομείο για τη Σία Κοσιώνη δεν σηματοδοτεί και το τέλος της περιπέτειας καθώς η αποθεραπεία θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κατ’ οίκον, με στενή παρακολούθηση, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της.

Ο πνευμονιόκοκκος προκάλεσε στη Σία Κοσιώνη αρκετά σοβαρό πρόβλημα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία της επί μακρό χρονικά διάστημα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση της υγείας της εξελίχθηκε θετικά. Ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην αντιβιοτική αγωγή και πλέον θεωρείται ασφαλές να επιστρέψει στο σπίτι της, με τις απαραίτητες οδηγίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ μπήκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε λοίμωξη του αναπνευστικού, δύσπνοια και πολύ υψηλό πυρετό, τα οποία στη συνέχεια διερευνήθηκαν και οδήγησαν στη διάγνωση πνευμονίας από πνευμονιόκοκκο. Η απόφαση για νοσηλεία ελήφθη προκειμένου να υπάρξει άμεση και εντατική αντιμετώπιση, λόγω της βαρύτητας της εικόνας.

Η Σία Κοσιώνη παρέμεινε νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για αρκετές ημέρες, διάστημα κατά το οποίο υποβλήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η σταδιακή βελτίωση των κλινικών της δεικτών και η θετική ανταπόκριση στη θεραπεία άνοιξαν, λοιπόν, προκειμένου η δημοσιογράφος να λάβει το εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι εντός της εβδομάδος.