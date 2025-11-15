Ray J: Μήνυση κατά των Kim Kardashian και Kris Jenner – “Λένε ψέματα…”

Ο Ray J επιμένει στoν ισχυρισμό του ότι η Kim Kardashian και η Kris Jenner ήταν πίσω από τη διαβόητη διαρροή του sex tape, μετά την αγωγή για δυσφήμηση που το έκαναν μητέρα και κόρη.

«Η αγωγή της Kim Kardashian και της Kris Jenner δεν αφορά δυσφήμηση, αφορά δημοσιότητα, εξουσία και τιμωρία», ισχυρίστηκε ο Ray J σε δικαστικά έγγραφα που έλαβε το Page Six.

«Οι [Jenner και Kardashian] έχουν περάσει δύο δεκαετίες προωθώντας την ψευδή ιστορία ότι το sex tape που η Kardashian τράβηξε με τον [Ray J] διέρρευσε χωρίς τη θέλησή της», ισχυρίστηκε στα έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν από τον δικηγόρο του, Howard King.

Ο Ray J ισχυρίστηκε στην κατάθεση ότι η Kardashian τράβηξε το sex tape συναινετικά το 2003. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ίδιος και η reality star συζήτησαν την κυκλοφορία της το 2006, κατά τη διάρκεια της οποίας η Kardashian φέρεται να του είπε ότι η Kris θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία της.

Ο καλλιτέχνης, γεννημένος ως William Ray Norwood Jr., ισχυρίστηκε ότι η ιδρύτρια της Skims και η momager της είναι «έξαλλες» που εκείνος «δεν θέλει πλέον να συνεχίσει να συμμετέχει στο παραμύθι τους». Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ray J είπε ότι οι Jenner, Kardashian και ο πρώην σύζυγός της, Kanye West, τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην Kim, ενώ εκείνη κοιμόταν, στην εκπομπή “The Kardashians” του Hulu. Τον κατηγόρησαν επίσης για δημοσίευση revenge porn και εκβιασμό.

Όταν απάντησε μέσω δικηγόρου, οι Kardashian, Jenner και η εταιρεία παραγωγής τους φέρεται να συμφώνησαν σε έναν διακανονισμό σύμφωνα με τον οποίο η ιδρύτρια της SKYY Partners θα του κατέβαλλε 6 εκατομμύρια δολάρια. Συμφώνησαν επίσης ότι «δεν θα γίνει περαιτέρω αναφορά ή δημόσια μνεία» στo sex tape στο reality.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι παραβίασαν τη συμφωνία όταν οι Kardashian, Jenner, Ye και Kendall Jenner συζήτησαν το sex tape στην εκπομπή «σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας».

Ο δικηγόρος του Ray J υποστήριξε στην κατάθεση ότι εκείνος «δεν θα επιτρέψει στις Kardashian και Jenner να χρησιμοποιήσουν το δικαστικό σύστημα ως όπλο, να αποφύγουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να τον θυσιάσουν στον βωμό της φήμης».

Ο Alex Spiro, ο δικηγόρος των Kardashian και Jenner, απάντησε στο τελευταίο νομικό εμπόδιο με δήλωση στο Page Six. «Αφού συνειδητοποίησε ότι χάνει την υπόθεση και χάνει τον δρόμο του, αυτή η ασύνδετη, ασυνάρτητη απόπειρα αντιπερισπασμού δεν τρομάζει κανέναν. Ο Ray J θα χάσει και αυτήν την αβάσιμη υπόθεση», είπε ο Spiro μέσω email.

Όπως ανέφερε το Page Six τον περασμένο μήνα, οι Kardashian και Jenner μήνυσαν τον Ray J για συκοφαντική δυσφήμηση, αφού εκείνος ισχυρίστηκε ότι συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές Αρχές για να δημιουργήσει μια υπόθεση RICO εναντίον και των δύο γυναικών.

