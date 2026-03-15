Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου, ο τρόπος που έφυγαν ήταν ιδιαίτερος και ξαφνικός

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» του Τάσου Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την απώλεια των γονιών του.

«Είπα στον πατέρα μου ότι για εκείνον έκανα τη “Φάλαινα” και ψιλονευρίασε! Ήταν περισσότερο μια δική μου οπτική στο τι είδα εγώ απ’ έξω», είπε αρχικά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε επίσης: «Την απώλεια τη διαχειρίζεσαι εφ όρου ζωής. Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου. Ο τρόπος που έφυγαν ήταν ιδιαίτερος και ξαφνικός.

Η μητέρα μου θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να ζήσω με τον πατέρα μου, γιατί θα μου πρόσφερε μια πιο ήρεμη ζωή. Πρόλαβα να πω στους γονείς μου αυτά που ήθελα, πριν φύγουν από τη ζωή».