Πέτρος Λαγούτης: Και οι παρουσιαστές τρώνε τη δουλειά των ηθοποιών σε άλλες περιπτώσεις

Μαζί με τους δυο γιους του, ο Πέτρος Λαγούτης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργος Πράσινο αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε για την απόφαση να αναλάβει την παρουσίαση του τελευταίου κύκλου του Big Brother εκφράζοντας την διάθεση να συνεχίσει να βρίσκεται στο κομμάτι της παρουσίασης.

Με δεδομένη την πορεία σου στο θέατρο και στην τηλεόραση, δεν ήταν και η πιο αναμενόμενη επιλογή να αναλάβεις την παρουσίαση του Big Brother πέρσι στον ΣΚΑΪ.

Το καταλαβαίνω. Αλλά ήρθε μια πρόταση αρκετά ελκυστική, και οικονομικά, και με ενδιέφερε για χρόνια το κομμάτι της παρουσίασης, οπότε θεώρησα ότι είναι μια ωραία δοκιμασία. Ήταν ενδιαφέρον που έκανα την αρχή με ένα πραγματικά δύσκολο προϊόν, το είδα ως ευκαιρία και νομίζω πως τα πήγα καλά.

Αν με την επιλογή σου ενίσχυσες την άποψη ότι “οι ηθοποιοί τρώνε τη δουλειά των παρουσιαστών”.

Και οι παρουσιαστές τρώνε τη δουλειά των ηθοποιών σε άλλες περιπτώσεις και οι τραγουδιστές τρώνε τη δουλειά των παρουσιαστών… τι να κάνουμε; Στα θεάματα επιλέγεται πάντα το πρόσωπο που εξυπηρετεί τη δεδομένη συνθήκη.

Θα ήθελες να αναλάβεις την παρουσίαση κάποιας άλλης τηλεοπτικής εκπομπής;

Θα μου άρεσε ένα τηλεπαιχνίδι ή ένα talk show, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι σε πάνελ. Αγαπώ τις συνεντεύξεις – τα βράδια βλέπω συνεντεύξεις στο λάπτοπ ή εκπομπές όπως “Η μηχανή του χρόνου”. Τελευταία τρελαίνομαι για το νέο σίριαλ των δημιουργών του Breaking Bad, το Pluribus που βλέπω στο Apple Tv, με αυτό το ιδιαίτερο σενάριο.