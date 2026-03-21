Παρθένα Χοροζίδου: Στην αρχή φοβόμουν που θα γνώριζα τον Γιάννη Μπέζο, δεν μου είχε συμβεί με κανέναν άλλον

Τον φόβο που είχε πριν γνωρίσει τον Γιάννη Μπέζο περιέγραψε η Παρθένα Χοροζίδου, εξηγώντας πως δεν της είχε τύχει σε καμία άλλη συνεργασία να νιώσει αντίστοιχα συναισθήματα.

Η ηθοποιός ήταν το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Μπέζο, εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η γνώμη του.

Για τη συνεργασία της με τον ηθοποιό, ανέφερε: «Στην αρχή είχα φόβο που θα γνωρίσω τον Γιάννη Μπέζο. Δεν έχω φοβηθεί για κανέναν στη δουλειά, για κανέναν. Με νοιάζει να μου πει ένας άνθρωπος “ρε συ Παρθένα, θα δοκίμαζες αυτό μήπως είναι καλύτερα;”, με νοιάζει η γνώμη αυτή για τη δουλειά πάνω στο πρακτικό κομμάτι. Όταν όμως πήγα να κάνω έναν πιλότο με τον κ. Μπέζο, κάπως ετοιμαζόμασταν, είπα “είναι κάπου εδώ γύρω, έχει κάνει σκηνή πριν;” και αρχίζω και παθαίνω άγχος”. Σκέφτομαι μέσα μου “τι παθαίνεις, καλέ; Δεν το ‘χεις πάθει για κανέναν”. Πάω, κάνω τη σκηνή και έχω άγχος σαν σχολιαρούδι. Συναντιόμαστε μετά τη σκηνή και θα δοκιμάζαμε μια επόμενη σκηνή, στην οποία θα ήμασταν μαζί».

Όσο για τη στάση του ηθοποιού, η Παρθένα Χοροζίδου θυμήθηκε: «Εκεί λοιπόν, ήρθε ο έρωτας διότι βλέπεις έναν άνθρωπο τόσο ταλαντούχο και υπέροχο που συζητάμε κάτι, λέμε τα λόγια μας και έχω μια τελευταία ατάκα την οποία την λέω πάρα πολύ νόστιμα και γελάνε όλοι. Μου λέει: “Παρθένα να δοκιμάσουμε κάτι; Για κάνε εκεί μια παύση και σκέψου αυτό”. Μόλις ξεκινάω, λέω αυτό, κάνω παύση, σκέφτομαι αυτό που είναι να σκεφτώ, γελάνε οι άλλοι, συνεχίζω να μουρμουράω και και αρχίζει να μουρμουράει πάνω μου χωρίς να μου κλέβει το αστείο. Κατάλαβα πως αν κάτσω δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, είναι σαν ζεστό ψωμί, που σου δίνει ευκαιρίες για να σε βοηθήσει».