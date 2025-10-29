MENOY

LIFESTYLE

Παρθένα Χοροζίδου: Με τον Γιάννη Μπέζο με πιάνει άγχος, του έχω έναν σεβασμό παραπάνω

THESTIVAL TEAM

Η Παρθένα Χοροζίδου σε συνέντευξή της στο Breakfast@star, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Γιάννη Μπέζο και τη μάχη με τα κιλά.

«Η συνεργασία με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι ονειρική, περνάω ζάχαρη μαζί του. Με προσέχει, με νοιάζεται, με αγαπάει…», είπε αρχικά η Παρθένα Χοροζίδου.

Η Παρθένα Χοροζίδου είπε στη συνέχεια: «Με τον Γιάννη Μπέζο με πιάνει άγχος, του έχω έναν σεβασμό παραπάνω. Ο Γιάννης Μπέζος είναι αυστηρός στη δουλειά του, αλλά πρώτος στο χαβαλέ».


Η Παρθένα Χοροζίδου ανέφερε επίσης: «Έχω να κάνω μια μάχη με τον εαυτό μου για τα κιλά μου. Αυτό δεν αφορά κάποιον για να με κρίνει. Αν δεν αρέσει σε κάποιον αυτό που κοιτάει, ας μη το κοιτάει. Δεν αποφασίζει κανείς για το δικό μου σώμα».

