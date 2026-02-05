MENOY

Πάνος Σόμπολος: Καθόμουν σε ένα πεζούλι και ακούω να 'ρχονται δίπλα μου σφαίρες, να χτυπάνε στον τοίχο

Καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου βρέθηκε ο Πάνος Σόμπολος, αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Η ζωή σου όλη” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος ρεπόρτερ μοιράστηκε με την συνάδελφο του τις δυο πιο επικίνδυνες στιγμές στις οποίες και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ‘χει αφήσει, εν ώρα εργασίας, την τελευταία του πνοή.

Ειδικότερα, ο Πάνος Σόμπολος περιέγραψε αρχικά πως “θυμάμαι στις παρατράπεζες στην Αλβανία, όταν είχαμε πάει τότε επί Μπερίσα που γινόταν ένας χαμός, με τα καλάσνικοφ στα χέρια όλοι οι Αλβανοί. Άλλος να πυροβολεί εδώ, άλλος εκεί. Ήμουν έξω από το προξενείο στο Αργυρόκαστρο και καθόμουν και σημείωνα τι θα πω στο δελτίο”.

“Καθόμουν σε ένα πεζούλι και κάποια στιγμή ακούω να ‘ρχονται δίπλα μου, να χτυπάνε στον τοίχο, σφαίρες. Ευτυχώς καμία απ’ αυτές δεν με πέτυχε. Γλίτωσα”.

“Μια άλλη φορά με τον Βαγγέλη Ροχάμη, όταν είχε αποδράσει από τις φυλακές Αλικαρνασού στην Κρήτη, είχαμε πάει για ρεπορτάζ. Μου είπαν από την αστυνομική διεύθυνση ότι ένα ελικόπτερο θα πήγαινε να κάνει έρευνα και ζήτησα να πάμε και εμείς με το συνεργείο. Οι αστυνομικοί άρχισαν το ψάξιμο, οι δικοί μου συνάδελφοι τραβούσαν διάφορα πλάνα και κάποια στιγμή το ελικόπτερο ακούμπησε σε ένα δέντρο. Αρχίζει ένα ταρακούνημα φοβερό, σκέφτηκα ότι εκεί θα αφήναμε τα κοκαλάκια μας” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πάνος Σόμπολος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ.

