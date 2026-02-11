Ντορέττα Παπαδημητρίου: Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολλιάτσα. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την προσωπική της ζωή.

«Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι», είπε αρχικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου πρόσθεσε επίσης: «Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω».

Θα σκεφτόσασταν κάτι περαιτέρω, ένα βήμα δέσμευσης;

Δεν θέλω να λέω πολλά «ποτέ» και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου.