Νίνο για τις φήμες επανασύνδεσης με τη Ζόζεφιν: “Αν κοπεί ένα καλώδιο, ξέρω να το ενώσω”

THESTIVAL TEAM

Τον Νίνο συνάντησαν η κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και η ρεπόρτερ, Μαρία Κοκολάκη.

Σε ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές του εμφανίσεις, ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για τα ρεπορτάζ που τον αφορούν και βλέπουν συχνά το φως της δημοσιότητας, καθώς και τις φήμες περί επανασύνδεσης με τη Ζόζεφιν.

«Δεν διαβάζω αυτά που γράφονται για μένα στο ίντερνετ. Τελευταία φορά που έκανα google το όνομά μου, με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει να μπω να δω τι γράφουν. Μπήκα και είδα κάτι τρομερό. Για οχτώ μήνες το 2007 έλεγαν ότι έχω φύγει από τη ζωή. Δε θέλω να μου πεις τίποτα από ό,τι γράφεται τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Νίνο στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Όταν η δημοσιογράφος επέμεινε στο θέμα της προσωπικής του ζωής και τα σενάρια επανασύνδεσης με τη Ζόζεφιν, ο τραγουδιστής απάντησε με νόημα: «Επανασύνδεση; Όταν κοπεί ένα καλώδιο; Όταν κοπεί ένα καλώδιο και χρειάζεται να το ενώσεις, ξέρω να το κάνω αυτό. Με μονωτική, βάζεις κόκκινο-μπλε, τα ενώνεις και ξαναλειτουργεί η τηλεόραση».

Διαβάστε μας στο Google News

