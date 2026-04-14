Ρέθυμνο: Αστυνομικοί διερευνούσαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο και βρήκαν όπλα και σφαίρες σε σπίτι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν χτες Δευτέρα του Πάσχα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι ιδιοκτησίας ενός 50χρονου που μένει με τον 17χρονο γιο του, όπου φέρεται πως υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο με έναν 45χρονο, συγγενικό τους πρόσωπο.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έρευνα στο σπίτι του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι (απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πέτερ Μαγιάρ: Ο κόσμος ψήφισε για ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος στην Ουγγαρία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Το πρώτο μήνυμα του καλλιτέχνη μετά το βίντεο που έπαιζε κλαρίνο – “Μίλησε η ψυχή μου”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Έχουν υπάρξει και αστείες στιγμές, όπου με προσφωνούσαν “πάτερ” με απόλυτη σοβαρότητα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και των λιμανιών του Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ – Πώς θα εφαρμοστεί