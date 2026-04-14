Ρέθυμνο: Αστυνομικοί διερευνούσαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο και βρήκαν όπλα και σφαίρες σε σπίτι

Στη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν χτες Δευτέρα του Πάσχα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι ιδιοκτησίας ενός 50χρονου που μένει με τον 17χρονο γιο του, όπου φέρεται πως υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο με έναν 45χρονο, συγγενικό τους πρόσωπο.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έρευνα στο σπίτι του 50χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι (απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.