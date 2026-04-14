Τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο με drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Σημαντική είναι η κλιμάκωση των εντάσεων στο Αιγαίο τις τελευταίες 24 ώρες, αφού η Τουρκία με νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (14.04.2026) ότι η Τουρκία συνέχισε το σόου προκλητικότητας στο Αιγαίο με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης.

Ειδικότερα, τουρκικά UAV προχώρησαν σε 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών, ενώ 1 έκανε το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος.

Επίσης, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έκανε 2 παραβιάσεις, ενώ το CN-235 έκανε 6.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.