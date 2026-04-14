Αλέξανδρος Τσουβέλας: Ο κόσμος γούσταρε πολύ τη “Ραμόνα”, εγώ όχι και τόσο

Δηλώσεις στην εκπομπή “Super Κατερίνα” παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη «Ραμόνα» που τόσο έχει αγαπήσει ο κόσμος.

«Πέρασα την περίοδο του Πάσχα στην Κέρκυρα, αλλά και στο χωριό μου, όπως κάνω κάθε χρόνο», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε στη συνέχεια: «Μου αρέσει ο Νίκος Μουτσινάς στο Lingo, του ταιριάζει! Θα ήθελα να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι, αν ήταν κάτι που μου ταίριαζε και είχε ενδιαφέρον. Τη “Ραμόνα” την κάνω από το 2014.

Ο κόσμος γούσταρε αυτόν τον χαρακτήρα, εγώ όχι και τόσο. Δεν είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Στο παρελθόν ήμουν ο χειρότερος βοηθός οικοδομής. Ετοιμάζω περιοδεία σε Αγγλία, Αμερική και Αυστραλία το 2027».