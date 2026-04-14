Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στο Μενίδι

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης, στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ένα από τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν ανατράπηκε.

Η κατάσταση του ενός τραυματία φέρεται να είναι σοβαρή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Λόγω του τροχαίου έχει προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.