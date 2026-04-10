Νίκος Γκέλια για το bullying που δέχτηκε στην Ελλάδα: “Έμαθα με τα χρόνια να το αντιμετωπίζω με χιούμορ”

Ο Νίκος Γκέλια ποτέ δεν έκρυψε ότι κατάγεται από την Αλβανία και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, μίλησε για το bullying που δέχτηκε στην Ελλάδα και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Όπως είπε, από κάποιο σημείο και μετά, σταμάτησε να τον επηρεάζει.

Το bullying λόγω της καταγωγής του ήταν συστηματικό στο σχολείο. Παρόλα αυτά, ο Νίκος Γκέλια κατάφερε να βγει πιο δυνατός. Εκπλήρωσε το μεγάλο του όνειρο, που ήταν να γίνει ηθοποιός και πλέον ετοιμάζεται για νέες προκλήσεις.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο Νίκος Γκέλια βρέθηκε στο επίκεντρο για τον χωρισμό από την σύζυγό του, Αγγελική. Μαζί είχαν αποκτήσει μία κορούλα, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους.

-Γεννηθήκατε στα Τίρανα και μεγαλώσατε στην Ελλάδα. Πόσο σας επηρέασε αυτή η εμπειρία στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της καριέρας σας;

“Στην καριέρα μου λειτούργησε θετικά. Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης, οπότε αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα. Γενικά, τα βιώματα μας διαμορφώνουν. Μπορεί να μας δημιουργούν δυσκολίες αλλά, ταυτόχρονα, μας δίνουν και δύναμη”.

-Έχετε μιλήσει ανοιχτά για δυσκολίες και δυσκολίες που βιώσατε. Πώς σας έχουν διαμορφώσει αυτά τα βιώματα;

“Όταν ήμουν μικρός, με επηρέαζε περισσότερο. Μεγαλώνοντας, όμως, έμαθα να το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις. Αν δεν τους δώσεις σημασία, δεν έχουν δύναμη πάνω σου”.

-Ποια ήταν η πρώτη φορά που είπατε “θέλω να γίνω ηθοποιός”;

“Τρεις άνθρωποι στη ζωή μου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: η Εύα Πίσια, ο Δημήτρης Βασιλείου και η Δήμητρα Χριστοδούλου. Όταν τελείωσα το Λύκειο, ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Η οικογένεια μου με στήριξε και μου έδωσε την ελευθερία να ακολουθήσω τα όνειρά μου”.