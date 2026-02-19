Μπιμπίλας: Έχω αισθανθεί ότι η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε τα όρια, μου απάντησε “έτσι πρέπει να γίνει”

Για τις διαμάχες στις οποίες έχει κατά καιρούς εμπλακεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο βουλευτής του κόμματός της και ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως είπε στο Action 24 «είναι στον χαρακτήρα της Κωνσταντοπούλου» προσθέτοντας ότι «σε συγκεκριμένους βουλευτές της ΝΔ το κάνει γιατί την έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν είναι άνθρωπος για να ενοχληθεί;». Ωστόσο παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο. Ναι, της το έχω πει και μου έχει απαντήσει “έτσι πρέπει να γίνει”».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ναι, έχει γίνει μέσα τη Βουλή ξεκατίνιασμα και έχω παρακολουθήσει εντάσεις μεταξύ ανθρώπων με όρους που δεν έπρεπε. Έχω διαπιστώσει στον δρόμο πολλούς που μου λένε “πες στη Ζωή να πεις και άλλα”. Υπάρχουν μερικοί που αρέσκονται να βλέπουν τους πολιτικούς να σφαγιάζονται και μερικοί κατηγορούν.

Ο ίδιος τοποθετήθηκε και για το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έχει μείνει με πέντε βουλευτές:

«Μπορεί να είμαστε 5 αλλά είμαστε το πιο δυνατό κόμμα από την πλευρά της οξείας αντιπολίτευσης. Στα όρια της τρέλας είναι αυτό που κάνουμε γιατί κάνουμε τη δουλειά που κάνουν 155 βουλευτές της ΝΔ. Η Ζωή είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει. Μου λέει “ποιος άλλος σε έχει πει πιο γλυκά μωρό μου”. Καλά κάνει και είναι αυστηρή γιατί τώρα που είμαστε 5 πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Φωνάζει πολλές φορές αλλά τη βγάζουν και από τα όρια της πολλές φορές».

Ο κ. Μπιμπίλας υποστήριξε, τέλος, πως «όταν εκλέγεσαι με λίστα δεν είναι έντιμο να ανεξαρτητοποιηθούν αλλά πιο έντιμο είναι η παραίτηση. Αν κάτι δεν σου πάει σαν χαρακτήρα, οφείλεις να παραιτηθείς για τον επόμενο».