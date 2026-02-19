MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μπιμπίλας: Έχω αισθανθεί ότι η Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε τα όρια, μου απάντησε “έτσι πρέπει να γίνει”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τις διαμάχες στις οποίες έχει κατά καιρούς εμπλακεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο βουλευτής του κόμματός της και ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως είπε στο Action 24 «είναι στον χαρακτήρα της Κωνσταντοπούλου» προσθέτοντας ότι «σε συγκεκριμένους βουλευτές της ΝΔ το κάνει γιατί την έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Δεν είναι άνθρωπος για να ενοχληθεί;». Ωστόσο παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο. Ναι, της το έχω πει και μου έχει απαντήσει “έτσι πρέπει να γίνει”».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραδέχθηκε, επίσης, ότι «ναι, έχει γίνει μέσα τη Βουλή ξεκατίνιασμα και έχω παρακολουθήσει εντάσεις μεταξύ ανθρώπων με όρους που δεν έπρεπε. Έχω διαπιστώσει στον δρόμο πολλούς που μου λένε “πες στη Ζωή να πεις και άλλα”. Υπάρχουν μερικοί που αρέσκονται να βλέπουν τους πολιτικούς να σφαγιάζονται και μερικοί κατηγορούν.

Ο ίδιος τοποθετήθηκε και για το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έχει μείνει με πέντε βουλευτές:
«Μπορεί να είμαστε 5 αλλά είμαστε το πιο δυνατό κόμμα από την πλευρά της οξείας αντιπολίτευσης. Στα όρια της τρέλας είναι αυτό που κάνουμε γιατί κάνουμε τη δουλειά που κάνουν 155 βουλευτές της ΝΔ. Η Ζωή είναι αυστηρή εκεί που πρέπει και γλυκιά εκεί που πρέπει. Μου λέει “ποιος άλλος σε έχει πει πιο γλυκά μωρό μου”. Καλά κάνει και είναι αυστηρή γιατί τώρα που είμαστε 5 πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Φωνάζει πολλές φορές αλλά τη βγάζουν και από τα όρια της πολλές φορές».

Ο κ. Μπιμπίλας υποστήριξε, τέλος, πως «όταν εκλέγεσαι με λίστα δεν είναι έντιμο να ανεξαρτητοποιηθούν αλλά πιο έντιμο είναι η παραίτηση. Αν κάτι δεν σου πάει σαν χαρακτήρα, οφείλεις να παραιτηθείς για τον επόμενο».

Ζωή Κωνσταντοπούλου Σπύρος Μπιμπίλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Υπάρχει μια εκπομπή που ασχολείται με εμμονή κάθε εβδομάδα μαζί μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τις κωφές και ζητούσαν οικονομική στήριξη για ανύπαρκτο ίδρυμα κωφών – Καταδικάστηκε 22χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αττική: Βίντεο από τη δράση των μυστικών αστυνομικών σε μετρό και λεωφορεία για πορτοφολάδες

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην εμφάνιση Αλτσχάιμερ