Μαρία Ηλιάκη με δάκρυα στα μάτια: “Μας διαλύσατε” – Κρατερός Κατσούλης: “Μη μας παρεξηγείτε”

THESTIVAL TEAM

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Μαρία Ηλιάκη στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», το πρωί της Τρίτης (11/11), όταν μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη υποδέχθηκαν τη Θέμιδα Μαρσέλλου και τις δύο μικρές πρωταγωνίστριες του musical Annie.

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, ακούγοντας τα δύο κορίτσια να ερμηνεύουν ένα μικρό απόσπασμα από τους ρόλους τους.

«Είστε υπέροχες! Είστε κουκλιά! Συγκινητικές», σχολίασε ο Κρατερός Κατσούλης, με τη Μαρία Ηλιάκη να προσθέτει με δάκρυα στα μάτια: «Εγώ συγκινήθηκα».

«Μη μας παρεξηγείτε. Εμείς που είμαστε γονείς και αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδάκια, όταν βλέπουμε παιδάκια να κάνουν πολύ ωραία πράγματα, μας αρέσει να βάζουμε τα κλάματα, από χαρά όμως», εξήγησε ο παρουσιαστής στις δύο μικρές πρωταγωνίστριες.

«Είμαστε… κλαψιάρηδες. […] Μας διαλύσατε», συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη στο κλείσιμο της συνέντευξης.

