Λένα Μαντά: Ο έρωτας έχει γίνει καφές εσπρέσο, “τσακ και τελείωσε”

Η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας στο Real View και με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους, γιατί δε θα είχα και ράφι να τα ακουμπήσω. Τα πράγματα είναι άγρια. Κανένα από τα παιδιά μου δεν ήθελε να είναι μόνο του. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, όχι μακιάτο. τσακ και τελείωσε.

Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ και δεν έχεις τον χρόνο. Υπάρχει μία ομάδα στο facebook Thank you, next… το τί διαβάζαμε εκεί.. πέθανα να γελάω. Είναι ζούγκλα εκεί έξω. Κολοσσαίο», σχολίασε η Λένα Μαντά.