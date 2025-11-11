MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λένα Μαντά: Ο έρωτας έχει γίνει καφές εσπρέσο, “τσακ και τελείωσε”

|
THESTIVAL TEAM

Η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας στο Real View και με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους, γιατί δε θα είχα και ράφι να τα ακουμπήσω. Τα πράγματα είναι άγρια. Κανένα από τα παιδιά μου δεν ήθελε να είναι μόνο του. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, όχι μακιάτο. τσακ και τελείωσε.

Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ και δεν έχεις τον χρόνο. Υπάρχει μία ομάδα στο facebook Thank you, next… το τί διαβάζαμε εκεί.. πέθανα να γελάω. Είναι ζούγκλα εκεί έξω. Κολοσσαίο», σχολίασε η Λένα Μαντά.

Λένα Μαντά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Μπαμπινιώτης για Γκίλφοϊλ: Αυτός είναι ο τίτλος της, έτσι πρέπει να την αποκαλούμε

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Drones εντοπίστηκαν πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Σοφία Βόσσου για την κόρη της: Το να παρεμβαίνεις στο κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκαν σοβάδες και προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο στη Χαριλάου – Δείτε εικόνες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάρκο πρασίνου στην “Αλυσίδα” ζητούν κάτοικοι της Χαριλάου – Τι απαντά ο Αγγελούδης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 49 λεπτά πριν

Επίδομα Θέρμανσης: Νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ – 20 ερωτήσεις για τις παγίδες που μπορεί να κοστίσουν την επιδότηση