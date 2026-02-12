MENOY

Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Έχω λάβει πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων της και θα πάω

THESTIVAL TEAM

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, σχολιάζοντας τόσο την παρουσίαση του Α’ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026 όσο και τη σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου.

Αναφορικά με την παρουσίαση, ήταν απόλυτος: «Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει. Ήταν πολύ ωραίοι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, παιδιά».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι τσακωμένος με την Ιωάννα Μαλέσκου, αντέδρασε έντονα: «Ε, παράτα μας από ’δω τώρα!». Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι έχει λάβει πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων της: «Ναι, με κάλεσε… και θα πάω».

Σχετικά με τη δήλωσή της πως θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι μόνη της, απάντησε: «Όχι, δεν με ενόχλησε καθόλου, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει για τον εαυτό του αυτό που θέλει πιο πολύ. Επομένως τι να με ενοχλήσει;».

Και στο ενδεχόμενο να επιλεγεί εκείνη για την εκπομπή στο Open και όχι ο ίδιος; Λακωνικός: «Μια χαρά… Θα συνέχιζε η ζωή μου κανονικά φαντάζομαι».

