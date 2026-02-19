Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχουν celebrities που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο και κρίνουν εμένα

Τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι Έλληνες από τον χώρο του θεάματος κλήθηκε να σχολιάσει ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε πως η εικόνα πολλών θυμίζει καρναβάλι όλο τον χρόνο, και όχι μόνο την περίοδο των Αποκριών.

Παρά την εικόνα που παρουσιάζουν όμως, κρίνουν τη δική του εμφάνιση για την οποία ο ίδιος δεν αρνείται πως είναι εκκεντρική.

Παραχωρώντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε: «Υπάρχουν celebrities που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο. Και όχι τίποτα άλλο με κρίνουν, ότι είμαι εγώ. Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι».

Στη συνέχεια, εκφράζοντας την αγάπη του για τα καπέλα, εξήγησε ότι έχει τόσα πολλά που σχηματίζουν πυραμίδες πάνω σε δύο τραπεζαρίες. «Έχω δύο τραπέζια που είναι dining tables και τα έχω γεμάτα σαν πυραμίδες από καπέλα. Έχω αυτή την τρέλα με τα καπέλα», ανέφερε.

