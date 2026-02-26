Λάκης Γαβαλάς για Akyla: Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους που είναι πολύ μπροστά

Τον Akyla, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, δηλώνοντας πως «είναι καλύτερα να το βουλώνουν» όσοι κάνουν αρνητικές κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά, όπως εκείνος.

Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε πως ο 27χρονος τραγουδιστής έκανε μία πολύ σωστή εμφάνιση με το τραγούδι του για την εποχή που ζούμε, επισημαίνοντας πως ο Good Job Nicky αδίκησε τον εαυτό του με το look που επέλεξε και το κομμάτι του.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε αναλυτικά στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: «Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε. Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά. Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του. Είναι ο Good Job Nicky. Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο».