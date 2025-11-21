Κώστας Δόξας για τη δικαστική διαμάχη με την Μαρία Δεληθανάση: “Η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα”

Ο Κώστας Δόξας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή “Buongiorno” και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

«Αν θεωρείται τακτική οι αγωγές και οι μηνύσεις που αφορούν στην προστασία ενός παιδιού, τότε ναι, είναι τακτική. Η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να επιδείξουμε», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας.

Ο Κώστας Δόξας είπε στη συνέχεια: «Τα υπόλοιπα είναι ένα παιχνίδι. Κακό παιχνίδι. Εγώ που φαίνομαι και ακούω πολλά πράγματα για μένα, να είμαι ένας άνθρωπος… αυτό που προσπαθούν να δείξουν τελοσπάντων, έχω το Σοφάκι μου μαζί μου συνέχεια.

Περνάμε υπέροχα. Αν τυχαίνει το Σοφάκι να μην είναι καλά, το πηγαίνω εγώ στα νοσοκομεία. Γίνεται καλά και επιστρέφει στο σπίτι της. Κάνουμε τις δραστηριότητές μας, όπως όλα τα παιδάκια. Είναι χαρούμενη. Περνάμε υπέροχες στιγμές, πολύ ουσιαστικές, μακριά από οτιδήποτε βλαβερό όπως κινητά, τηλεοράσεις και οτιδήποτε τέτοιο που δεν έχει και ιδιαίτερη αξία στη ζωή και κυρίως στη ζωή των παιδιών».

Ο Κώστας Δόξας πρόσθεσε επίσης: «Υπήρξε μια εποχή, που τη βιώνω ακόμα, με διώξανε από παντού και έπρεπε να με δω πως θα ήταν η ζωή μου αν δεν ήμουν τραγουδιστής. Το είδα αυτό. Δε μπορώ να δω πώς θα είναι η ζωή μου αν δεν είμαι μπαμπάς. Αυτό είναι αυτό το οποίο με κράτησε. Προσπαθούμε τόσα χρόνια να τους πούμε να το τελειώσουμε αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιους ενδεχομένως τους χαροποιεί αυτό.

Καμιά φορά η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα και όταν οπλίζεσαι με αυτή, θεωρώ ότι είναι δεδομένο το τέλος που θα σε βρει. Έχω προτείνει να το σταματήσουμε αλλά υπάρχουν λόγοι που δε θέλουν. Τώρα υπομονή».

Κλείνοντας, ο Κώστας Δόξας είπε: «Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία της κόρης μου πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος έξω από το σχολείο της. Εγώ ήμουν δίπλα στο φούρνο. Το Σοφάκι με χαιρετούσε στην πορεία της φωτογραφίας. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Την έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στην πρώην γυναίκα μου.

Μου το έχουν πει και γείτονες πολλές φορές ότι το παιδάκι είναι μονίμως στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Να το πω και διαφορετικά. Εγώ ξέρω εδώ και καιρό ότι το παιδί μου είναι πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Αν πάθει κάτι, δε θα είμαι συνυπεύθυνος; Αν πάθει κάτι το Σοφάκι μας, τι θα κάνουμε;».