Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Σε μια καθηλωτική αποκάλυψη για την υγεία της προχώρησε, πριν από λίγες ώρες, η Κιμ Καρντάσιαν στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του ντοκιμαντέρ The Kardashians που προβάλλεται διεθνώς σε γνωστή πλατφόρμα.

Κι αυτό μιας και η δημοφιλής επιχειρηματίας εξομολογήθηκε, για πρώτη φορά, πως οι γιατροί εντόπισαν ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της το οποίο και προκλήθηκε από το έντονο στρες. Κάτι που συνδέεται κατά πολλούς με την έντονη διαδικασία διαζυγίου που κλήθηκε να διαχειριστεί η Κιμ Καρντάσιαν με τον πρώην σύζυγο της, Kanye West

Ειδικότερα, στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του ντοκιμαντέρ The Kardashians, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι το ανεύρυσμα εντοπίστηκε μέσα από μαγνητική τομογραφία, την οποία και πραγματοποίησε καθώς άρχισε να υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους.

Οι γιατροί την διαβεβαίωσαν πως το ανεύρυσμα ήταν μικρό και δεν παρουσίαζε αιμορραγία, ωστόσο απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση. Μάλιστα, ως είθισται στην προσωπική ζωή της επιχειρηματία, η κάμερα την κατέγραψε μέσα στον αξονικό τομογράφο.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως η Κιμ Καρντάσιαν συνέδεσε και η ίδια την συγκεκριμένη εξέλιξη με το διαζύγιο της μιας και δήλωσε πως “το σώμα μου δεν άντεξε το άγχος και την πίεση”.

Πηγή: zappit.gr