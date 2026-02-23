Κατερίνα Βρανά για ελληνικό τελικό Eurovision: Έπρεπε να αποδείξω ότι δεν ήμουν εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης

Για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού της Eurovision μίλησε η Κατερίνα Βρανά, σημειώνοντας πως ένιωθε ότι έπρεπε να αποδείξει ότι δεν ήταν εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης.

Η stand-up comedian, η οποία μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη, παρουσίασε και τις τρεις βραδιές του Sing for Greece 2026, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε και στα λάθη που συνέβησαν στα σόου, τονίζοντας ωστόσο πως το χάρηκε πάρα πολύ.

Η Κατερίνα Βρανά είπε αρχικά: «Είμαι μέσα στη συγκίνηση και το δάκρυ την τελευταία εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, δεν φαντάζεσαι. Και που έγινε στην κρατική τηλεόραση και σε κάτι τόσο μεγάλο. Το είχα τεράστιο άγχος. Ήξερα ότι έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης. Ότι είμαι εκεί, επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου. Οπότε το είχα πάρα πολύ άγχος. Όταν δάκρυσα, επειδή είχα ψεύτικες βλεφαρίδες και είχα τουφίτσες, που φεύγουν εύκολα, σκέφτηκα ότι αν μου φύγει θα είμαι σαν αράχνη και θα λένε “Η ανάπηρη παρουσιάστρια που της έφυγε η βλεφαρίδα”».

Στη συνέχεια για τα κείμενα που έπρεπε να διαβάζουν και τις αυθόρμητες στιγμές, επισήμανε: «Πολλά ήταν αυθόρμητα που μας βγήκαν εκείνη τη στιγμή. Μερικά κάναμε τσεκ με την παραγωγή αν μπορώ να τα πω, μου ήρθαν εκείνο το βράδυ και σε break τους ρώτησα αν είναι εντάξει και περνάει. Άλλα μου ήρθαν εκείνη την ώρα και προσπάθησαν να τα κρατήσω όσο πιο υπονοούμενα γίνεται. Μερικές φορές απέτυχα παταγωδώς. Ήταν δύσκολο γιατί έχω συνηθίσει να παίζω σε live κοινό, είχα 850 άτομα live και τώρα έπρεπε να παίζω σε κάμερα. Το μυαλό μου σε κάποια φάση ξεχνούσε ότι υπήρχε κάμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική».