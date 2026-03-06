Ιωάννα Τούνη – Υπόθεση revenge porn: Ο δικηγόρος των κατηγορουμένων αποκάλυψε ότι υπάρχει και δεύτερο βίντεο

Στις 27 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn βίντεο.

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, μίλησε στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι έλαβαν ένα δεύτερο βίντεο με πρωταγωνίστρια τη γνωστή influencer.

Ο κ. Τσάκος είπε χαρακτηριστικά: «Η δίκη έχει διακοπεί για τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου. Υπολείπεται να εξεταστεί ένας ακόμα μάρτυρας και μετά είμαστε στο στάδιο των εγγράφων, όπου εκεί -μεταξύ όλων των άλλων- θα επιδειχθεί και το επίμαχο βίντεο. Έχουμε τους ισχυρισμούς μας, στους οποίους εμμένουμε, και οι δύο κατηγορούμενοι θα αθωωθούν των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και ο πελάτης μου, μέσω μηνυμάτων, εκατοντάδων μηνυμάτων που έλαβε, διαπίστωσε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό με αυτόν να πρωταγωνιστεί σε σκηνή ερωτικού περιεχομένου, την επόμενη μέρα πήγε στην αστυνομία μόνος του και κατέθεσε μήνυση, διότι θιγόταν βάναυσα από αυτό το υλικό. Την επόμενη μέρα, κατέθεσε μήνυση για το ίδιο περιστατικό και η κυρία Τούνη».

Για το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη υποστηρίζει πως οι εντολείς του δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη μέχρι σήμερα, ο κ. Τσάκος σημείωσε στη Γιώτα Κηπουρού: «Ζητάει συγγνώμη κάποιος ο οποίος έχει τελέσει την πράξη και ο οποίος είναι ένοχος. Οι εντολείς μου, θεωρούμε ότι είναι θύματα αυτής της υπόθεσης. Θα πρέπει να μπούμε πλέον στη διαδικασία σκέψης για το πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι, αν όντως δεν έχουν τελέσει την πράξη. Να σας ζητήσω συγγνώμη, για κάτι που δεν έχω τελέσει; Δεν αντίκειται στη λογική αυτό;

Υπάρχει και δεύτερο βίντεο, το οποίο βέβαια δεν έχει κάποια σχέση με τη δικιά μας την υπόθεση. Παραμονή της 20ής Φεβρουαρίου που ήταν η εκδικασθείσα υπόθεση, εστάλη ένα μέιλ στην κυρία Πανουσάκη. Ήταν ένα άλλο βίντεο με πρωταγωνίστρια την κυρία Τούνη, το οποίο ήτανε διάρκειας ενάμιση λεπτού. Παρέδωσε το μέιλ στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου εκεί της είπαν ότι πρόκειται για μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία είναι μη ανιχνεύσιμη.

Αυτός που πρέπει να προβεί σε κάποια νόμιμη ενέργεια, είναι αυτοί που απεικονίζονται στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο βίντεο. Η κυρία Τούνη φαίνεται ξεκάθαρα, το πρόσωπο του άνδρα που συμμετέχει δεν φαίνεται.

Η κυρία Πανουσάκη αυτό το γνωστοποίησε στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης και για να ενημερώσουμε με τον πλέον επίσημο τρόπο, την άλλη πλευρά, ότι υπάρχει στην κατοχή μας αυτό το βίντεο. Και τους είπαμε ότι θα το έχουμε για ένα χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους, αν μας το ζητήσουν, να τους το παραδώσουμε. Δεν έχει γίνει κάποια ενόχληση από την άλλη πλευρά. Εστάλη πριν από 10-12 μέρες».

Δείτε το βίντεο