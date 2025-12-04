MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συμβαίνει και δεν είναι στο χέρι μου

|
THESTIVAL TEAM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, αποφεύγοντας να επεκταθεί στη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, για την οποία έδωσε μια καθαρή αλλά λιτή απάντηση.

«Θα ήθελα να αφήσω πίσω μου το 2025 τις πίκρες και τη θλίψη», δήλωσε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή της να γυρίσει σελίδα.

Σχετικά με τη δικαστική υπόθεση, αρκέστηκε να πει: «Είναι μία δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που συζητώ. Είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι στο χέρι μου».

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης για αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκειά τους αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Φέτος θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Δεκεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Έκανε οντισιόν στο Παλλάς και από κάτω ήταν ο ίδιος διαλυμένος θίασος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Παλαιό Φάληρο: Η στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκαταλείπει το σημείο αφού παρέσυρε τον 22χρονο μοτοσικλετιστή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω “υπόπτων αερόστατων” στον εναέριο χώρο του