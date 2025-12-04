Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συμβαίνει και δεν είναι στο χέρι μου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, αποφεύγοντας να επεκταθεί στη δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου, για την οποία έδωσε μια καθαρή αλλά λιτή απάντηση.

«Θα ήθελα να αφήσω πίσω μου το 2025 τις πίκρες και τη θλίψη», δήλωσε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή της να γυρίσει σελίδα.

Σχετικά με τη δικαστική υπόθεση, αρκέστηκε να πει: «Είναι μία δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που συζητώ. Είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι στο χέρι μου».