Η Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει: Λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ήταν καλεσμένη στο Real View και αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στο πραγματικό υπόβαθρο της επίθεσης με βιτριόλι, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε φλερτ προς το πρόσωπό της μέσω social media, το οποίο η ίδια σταμάτησε θέτοντας σαφή όρια.

«Όσο ειλικρινής και να είσαι, όσο κι αν πράττεις το σωστό, δεν σημαίνει ότι πάντα αυτό θα πιάσει τόπο», τόνισε, εξηγώντας ότι η επίθεση δεν είχε να κάνει μόνο με ζήλια ή εμμονή, αλλά με μια βαθιά διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον θύτη.

Παράλληλα, μίλησε για το βιβλίο που θα εκδοθεί το 2026, περιγράφοντας το ως την πρώτη πλήρη, ακριβή και ειλικρινή αποτύπωση του τι έζησε: «Είναι η αλήθεια μου και θέλω να την εκφράσω, λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου».

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραδέχτηκε, επίσης, ότι φοβάται την επικείμενη αποφυλάκιση της γυναίκας που της επιτέθηκε, τονίζοντας: «Όταν κάποιος δεν έχει μετανιώσει και παραμένει πεπεισμένος στο μυαλό του, πώς να μην φοβάμαι; Ένας άνθρωπος μου επιτέθηκε, δέκα εκατομμύρια με στήριξαν».

