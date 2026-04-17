Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον νέο της σύντροφο: Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα από το ατελιέ της, αναφερόμενη τόσο στη νέα της σχέση όσο και στη δικαστική δικαίωση της Ιωάννας Τούνη.

«Η ζωή με το αγόρι είναι ωραία. Μετά από ένα χρόνο και κάτι που έχω χωρίσει με τον πρώην σύζυγό μου, είναι υπέροχο. Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα στον κόσμο», είπε αρχικά, αποκαλύπτοντας: «Ο συγκεκριμένος είναι άκρως αντίθετος από εμένα. Μου στάθηκε στο πρόβλημά μου όταν δεν είχα κανέναν. Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει να με θέλει κάποιος για εμένα. Όλοι ήταν της βιτρίνας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη και τη δικαστική της δικαίωση για το revenge porn: «Ήταν μια μεγάλη νίκη. Η Ιωάννα δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα. Έχει παλέψει πολύ αυτή η γυναίκα. Τι έχεις μέσα σου για να το κάνεις αυτό;

Μάνα σε γέννησε, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχεις μια κόρη. Είναι αμαρτία. Είσαι ότι πιο απαίσιο κυκλοφορεί με πόδια. Το στομάχι που έχει η Ιωάννα για αυτά που ακουγόντουσαν… Η Ιωάννα είναι ένα σύμβολο ελπίδας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γαλλία: Με τη συμμετοχή 30 χωρών η τηλεδιάσκεψη στο Παρίσι για τη συγκρότηση αποστολής για την ασφάλεια του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γαλλία: Πίνακας του Μονέ πουλήθηκε έναντι 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι

LIFESTYLE 55 λεπτά πριν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον νέο της σύντροφο: Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε πλήγματα στην Τύρο πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθη 32χρονος διακινητή που μετέφερε παράνομα έναν Αλβανό

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Συναγερμός στο Λονδίνο: Έρευνα για ύποπτα αντικείμενα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ