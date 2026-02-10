“Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν την ήθελε καθόλου, μου ζήτησε να κάνω πως δεν τη βλέπω”

Στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» βρέθηκε ο Γιώργος Ντάβλας, καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Ο PR manager άνοιξε το «κουτί» των αναμνήσεών του και μίλησε για τις συνεργασίες του με προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του θεάματος. Ανάμεσα στις ιστορίες που μοιράστηκε, ξεχώρισε ένα περιστατικό που έζησε στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

«Θυμάμαι ένα περιστατικό στην Αίγλη Ζαππείου έτρωγα με τη Βουγιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, χωρίς τη Νόνικα Γαληνέα, είχαν χωρίσει. Μπαίνει μέσα μία κυρία την οποία δεν την ήθελε η Βουγιουκλάκη, καθόλου. “Αλίκη, Αλίκη!” της έλεγε. Η Βουγιουκλάκη μου είπε “Κάνε ότι δεν βλέπεις”.

“Μα, σε φωνάζει” της απάντησα. “Κάνε ότι δεν βλέπεις παιδί μου” μου είπε. Γίνονταν τέτοια παρατράγουδα. Έκανα ότι δεν την έβλεπα. Τελικά η κυρία ήρθε πάνω από το τραπέζι και στο τέλος φιλιόντουσαν με την Αλίκη. Ήταν άλλη ηθοποιός πολύ διάσημη, δεν θέλω να πω το όνομά της»