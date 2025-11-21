Γλυκερία: Τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου

Η Γλυκερία έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στην Οδό Λυσίου και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Η δημοφιλής τραγουδίστρια θυμήθηκε την πιο δύσκολη στιγμή που έζησε πάνω σε πίστα, όταν πληροφορήθηκε πως πέθανε ο πατέρας της.

«Δεν μου έχει τύχει να είμαι στη σκηνή και να με χρειάζεται ο γιος μου. Δόξα τω Θεό. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Τη μόνη δυσκολία που πέρασα ήταν μία φορά, τραγουδούσα και πληροφορήθηκα ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, ήταν ο πρώτος τόσο κοντινός θάνατος. Και λιγάκι έγινα κάτι ως αλλόφρον» αποκάλυψε η Γλυκερία.

«Με κανένα ρόλο δεν θα μπορούσα να είμαι στην Eurovision, με κανένα, όπως δεν θα μπορούσα να είμαι και σε τηλεπαιχνίδι μουσικό, οτιδήποτε δηλαδή τέτοιο δεν θα μπορούσα. Είναι έξω από μένα τελείως όλα αυτά» συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Προ ημερών η Γλυκερία είχε μιλήσει για τις συναυλίες που έδωσε στο Ισραήλ και προκάλεσαν αντιδράσεις.