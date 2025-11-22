MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γλυκερία για Νίκο Καρβέλα και Φοίβο: Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν

|
THESTIVAL TEAM

Η Γλυκερία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύρια» του ΑΝΤ1 και μίλησε για την καριέρα και τις αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει στο πέρασμα του χρόνου. Αποκάλυψε πως κάποτε είχε αρνηθεί πρόταση για τη Eurovision, ενώ ανέφερε πως δεν πέρασε από το μυαλό της να συνεργαστεί με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα.

Η Γλυκερία ανέφερε στο ξεκίνημα των δηλώσεών της, πως δεν ονειρεύεται να γεμίσει σε συναυλίες της, τα μεγαλύτερα στάδια. «Δεν με ενδιαφέρει να γεμίσω το Καλλιμάρμαρο. Το να θέλεις να γεμίσεις τα στάδια, κρύβει μια ματαιοδοξία», είπε στην κάμερα της εκπομπής,

Σε άλλο σημείο επισήμανε ότι δεν θα συνεργαζόταν με τον Φοίβο και τον Νίκο Καρβέλα, αφού υπηρετούν ένα διαφορετικό μουσικό είδος: «Νομίζω ότι ο Φοίβος κι ο Καρβέλας είναι από τα είδη που δεν μου ταιριάζουν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία που εγώ δεν την έχω.

Δεν θα ήθελα να πειραματιστώ με τους συγκεκριμένους, δεν με εκφράζουν. Παρεμπιπτόντως να πω ότι τώρα θα κάνω ένα πιο έντεχνο-ποπ τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε.

Μιλώντας για τη Eurovision, η ερμηνεύτρια επισήμανε ότι της είχε γίνει πρόταση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά είχε αρνηθεί. Όπως είπε, δεν πρόκειται για έναν μουσικό διαγωνισμό που της ταιριάζει.

«Είχα επιλεγεί να πάω στη Eurovision, αλλά είναι κάτι που δεν με εκφράζει πάρα πολύ γιατί ούτε το είδος ούτε το αντικείμενο που αντιπροσωπεύεται εκεί πέρα, δεν με εκφράζει».

Γλυκερία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αλέξανδρος Σκουρλέτης: Mε τη σύντροφό μου συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον πολύ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Προειδοποιεί ο ΓΓ του ΟΗΕ: “Κάθε Ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χειροπέδες σε σεσημασμένο κλέφτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έξι διαρρήξεις και κλοπές σε λιγότερο από μήνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Λύθηκε το μυστήριο: Τι προκάλεσε τους χιλιάδες σεισμούς στη Σαντορίνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες για κλάματα, “άδειαζαν” σπίτι, τρόμαξαν από τον ιδιοκτήτη και τραυματίστηκαν πηδώντας από το μπαλκόνι

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχίες για το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας